“باتيلي” يبحث في تشاد سبل تسريع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

زار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الجمعة، تشاد ضمن جولته لدول حوار جنوب التي بدأها أمس الأول الخميس بالسودان لبحث تسريع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، إنه التقى مع الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، محمد إدريس ديبي، والذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف باتيلي، أنه أعرب لرئيس تشاد عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار.

وذكر أن رئيس تشاد شدد خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، معبراً عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومؤكداً استعداده لانخراط أكبر من جانبه.

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كما التقى باتيلي، بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النّظيف، واستعرضا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة.

وأعرب وزير الخارجية، عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

كما تباحث باتيلي، مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي، محمد شرف الدين مارقي، حول أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.