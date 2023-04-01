نوفا: رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا تتطلع لتعويضات بـ200 مليون يورو عبر حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

وصفت رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا “فرانشيسكا برينا ريكوتي”، الرابطة بأنها جسر بين إيطاليا وليبيا، ومحاور قادر على التوسط بين ثقافتين مختلفتين لكنهما قريبتين.

ريكوتي ووفقاً لما صرّحت لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، قالت إنها متفائلة بشكل حذر بشأن القضية القديمة المتعلقة بتعويضات ما بعد عهد رئيس النظام السابق معمر القذافي.

وأضافت ريكوتي أن مسألة التعويضات أحدثت نشاطاً للرابطة، التي تسعى لإنهاء النزاع بين الحكومتين الليبية والإيطالية، منوهةً بتعويلها على حكومة جورجيا ميلوني لمساعدتهم في ذلك، حيث أظهرت نفسها دوماً أنها قريبة من هذ القضية، على حد تعبيرها.

وطالبت ريكوتي بمنح العدل والكرامة للإيطاليين في ليبيا، أملة بالجلوس على طاولة لإيجاد اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المنتهية، موضحة أن الاتفاق على تخصيص 150-200 مليون يورو من شأنه أن يُنهي الأمر بشكل نهائي، حسب قولها.