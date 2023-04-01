أمن صبراتة: ضبط عامل أفريقي بإحدى الورش صدم طفل بسيارة ولاذ بالفرار

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كشفت مديرية أمن صبراتة أن اعضاءأوحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة تمكنوا من ضبط سيارة يقودها عامل أفريقي صدم طفلا ولاذ بالفرار.

وأوضحت المديرية أن العامل الأفريقي استعمل السيارة بعد تسليمها لإحدى الورش لإجراء الصيانة حيث قام الجاني بالخروج بها دون علم مالكها.

وذكرت مديرية أمن صبراتة أن الجاني قام بإخفاء السيارة بمكان آخر بعد الواقعة قبل أن يتمكن أعضاء وحدة التحري من ضبطها، واتخاذ الإجراءات حياله وإيداعه الحجز.

وكانت مديرية الأمن أفاد في وقت سابق أن طفلًا تعرض للدهس أثناء ركوبه دراجة من قبل سيارة لاذت بالفرار أودت بحياته.

ونبهت المديرية أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات الهوائية خلال الفترة الليلية ومرافقة الىخرين أو التسكع بها في شوارع وأزقة المدينة.