باتيلي: بحثت مع رئيس تشاد السلام والاستقرار في ليبيا

وصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى انجامينا أمس الجمعة حيث التقى الرئيس الانتقالي لتشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، وذلك في ثاني محطات جولته لدول جنوب ليبيا.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” إن دبيبي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تسهلها الأمم المتحدة في ليبيا، وأكد خلال الاجتماع أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة تشاد.

وأعرب ديبي عن ارتياحه لاستشارته لأول مرة بشأن هذه المسألة وشجع على مزيد من المشاركة.

كما التقى باتيلي بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النّظيف، واستعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة.

وأكد النظيف دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

وتباحث باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي، محمد شرف الدين مارقي، وناقش معه أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.