جهاز النهر الصناعي يعلن السيطرة على التسريب بالمسار الشرقي

الوطن| رصد

أكد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي “يونس التليسي”، السيطرة على التسريب في محطة مدينة الخمس دون اللجوء إلى تفريغ الخط من المياه.

الجهاز وفي بيان له رصده موقع الوطن، قال إن أعمال السيطرة على التسريب استمرت عدة أيام متتالية، موضحاً أن عمليات الضخ ستبدأ خلال يومين.

وكان الجهاز قد أعلن قبل أيام حدوث اعتداء على المحطة، ما تسبب في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي 17 بار.

ولاحقاً، أعلن الجهاز إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة، موضحاً أن مدن مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصاً في المياه، فيما سيجرى تغذية مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط.