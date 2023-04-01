بسبب فضيحة أخلاقية..السلطات البريطانية ترحل السفير الليبي

أخبارليبيا24

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات البريطانية قامت بترحيل سفير ليبيا في بريطانيا صلاح مريحيل بسبب فضيحة أخلاقية.

وأضافت المصادر أن مواطنة ليبية حضرت إلى مقر السفارة والتقت بالسفير في مكتبه من أجل تقديم خدمة ما، فتحرش بها وتمكنت من الخروج.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في المرة الثانية عندما حضرت المواطنة حاول السفير إغلاق باب المكتب والعتداء عليها فتمكنت من تصويره ورفعت ضده قضية تحرش.

وأشارت المصادر إلى أنه على خلفية هذه الواقعة قامت السلطات البريطانية بإبعاد السفير الليبي وعائلته وطرده من البلاد.

وكان صلاح مريحيل – ضابط الأمن الخارجي في عهد القذافي – استلم مهام عمله سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة، فيمارس من العام الماضي.