وزير الخارجية السوداني: استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها

أكد وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق علي، إمكانية الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

جاء هذا تعليقاً على لقاء الوزير السوداني مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمس الخميس في الخرطوم.

وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.

وذكر أنه استمع لشرح من عبد الله باتيلي، حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي الي ليبيا، عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

كما تناول مع المبعوث الأممي الخطوات الجارية لإخراج المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار الليبي.

وجدد السيد وزير الخارجية السوداني تأكيده علي أهمية الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة لتجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن أمس عن بدأ جولة بدول جنوب ليبيا تشمل السودان وتشاد والنيجر لبحث سبل تسريع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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