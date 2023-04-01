اتفاقية مشتركة بين “بنغازي الطبي” وجامعة بنغازي لتحسين وتطوير التعليم الطبي

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وقعت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي اتفاقية مشتركة مع رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي تهدف إلى تحسين وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية ، لضمان الحصول على الاعتماد المحلي والدولي لكلا الطرفين.

ومن أهداف الاتفاقية هي الدفع بعجلة الاعتماد الدولي والمؤسسي نحو الأمام ورفع من الكفاءات والمهارات المهنية المعتمدة سواء لمركز بنغازي الطبي او لكلية الطب جامعة بنغازي.

ومن ضمن الاتفاقية بين الطرفان هو تفعيل برامج التنمية والمهارات المهنية التي تستهدف الكوادر الفنية والطبية المساعدة مع ضمان كافة الحقوق المادية لكلا الطرفين.