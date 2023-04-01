مستهزئا بها.. كاتب مسلسل السرايا يصف وزيرة الثقافة بـ”أبلة الفيزياء”

هاجم سراج هويدي كاتب مسلسل “السرايا” وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، التي تبرأت من المسلسل لتضمنه مشاهد تحمل إساءة لقبيلة ورشفانة.

ورد هويدي في تعليق عبر “فيسبوك” على بيان وزارة الثقافة بشأن أزمة المسلسل، قائلا: “هذا ما ناقص والله يا مبروكة إلا نأخذ الإذن منك يا أبلة الفيزياء”.

وكانت الوزارة أوضحت في بيانها أن وردت مسلسل السرايا الذي ينتجه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، لم يحصل على الإذن والموافقة اللازمة لعرضه، وأن قناة “سلام” التي تبثه لا تتبعها.

وأصدرت وزارة الثقافة بيانها عقب تصعيد أعيان ووجهاء ورشفانة ضد المسلسل وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن ما ورد في الحلقة «الخامسة» عبارات وألفاظ موجهة نحو القبيلة بقصد الإساءة إليها ولتاريخها.

وأكد الأعيان، أن الحلقة تضمنت خطاب كراهية يحمل معاني مسيئة لهذه القبيلة المجاهدة، وأن قناة سلام المملوكة لوليد اللافي وجهت تهمة تاريخية لقبيلة ورشفانة بالاحتيال.

وتمسك الأعيان والوجهاء، بإحالة مضمون بيانهم لمكتب النائب العام الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء المدعين ومعاقبتهم

وشدد أهالي المنطقة وأبناء القبيلة، على أنهم ماضون في المطالبة القانونية عبر القضاء الوطني للاقتصاص من كل من ساهم في هذا العمل، مطالبين مجلس النواب عبر أعضائه بالمنطقة اتخاذ الإجراءات الرادعة لصانعي هذا العمل المشبوه.