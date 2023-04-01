جهاز مشروع النهر الصناعي يعلن السيطرة على التسريب بالمسار الشرق في مدينة الخمس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الجمعة، عن السيطرة على التسريب بخط النهر في مدينة الخمس، مشيراً إلى أن عمليات الضخ المسار الشرقي ستبدأ خلال يومين على الأكثر.

أكد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة منذ بأنه تمت السيطرة على التسريب في المحطة B/O627 بمدينة الخمس دون اللجوء إلى تفريغ الخط من المياه.

الجدير بالذكر أن أعمال محاولة السيطرة استمرت لعدة أيام متتالية بذلت فيها جهود كبيرة ومناورات تشغيلية على مدار الساعة.

وأكدت إدارة مشروع النهر الصناعي بأن عمليات الضخ ستبدأ خلال يومين على الأكثر.

وتقدمت إدارة المنظومة بكل الشكر والتقدير لكامل فريق المنطقة الشمالية على جهودهم لساعات طويلة خلال الشهر المبارك.

زكان جهاز النهر الصناعي أعلن الأسبوع الماضي حدوث اعتداء على المحطة رقم «E627+275 B/O» الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس.

وذكر أن الاعتداء تسبب في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي «17 بار».

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وأعلن الجهاز إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة، موضحاً أن مدن مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصاً في المياه، فيما سيجرى تغذية مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط.