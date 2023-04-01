باتيلي: الرئيس التشادي أعرب عن دعمه بلاده لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الجمعة، إن الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف باتيلي أعربت لدِيبي عن تقديري لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار.

وأوضح أن الرئيس الانتقالي شدد خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن دبي عبر عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعربًا عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه.

وأفاد باتيلي أنه التقى كذلك بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النّظيف، واستعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة”.

وذكر المبعوث الأممي أن النظيف أعرب عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف المبعوث الأممي :”تباحثت مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي، محمد شرف الدين مارقي، وناقشت معه أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.