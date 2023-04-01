باشاغا: افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن

العنوان – مصراتة

قال رئيس الحكومة اللبية فتحي باشاغا إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر.

وشدد باشاغا في كلمة من مدينة مصراتة على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.

وأوضح رئيس الحكومة أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة عدم فهم، مما أدى إلى فوضى، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة، التي أكد أنها مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها.

وطلب باشاغا خلال كلمته ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون، مؤكدًا أن ليبيا تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان.

ودعا رئيس الحكومة جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مبشّراً بأن بلاده التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات ووجود حكومتين في الشرق والغرب، مقبلةٌ على مرحلة من الاستقرار.