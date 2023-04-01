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مصرف ليبيا المركزي يفتح 482 اعتماد مستندي للشركات خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وأظهرت بيانات المصرف فتحه 482 اعتماد مستندي، خلال تلك الفترة، من لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، والإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية، وخدمات الطيران.

 

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن نشره الاعتمادات المستندية للشركات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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