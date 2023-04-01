الحكومة الليبية تنهي صيانة طريق السبيخة – رقدالين

الوطن| رصد

أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، انتهاء لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية، من صيانة طريق السبيخة- رقدالين؛ وذلك ضمن جهود معالجة المختنقات الطارئة.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب، إن صيانة الطريق من شأنها حل عديد المختنقات والتمهيد لربط المتجاوزات بوسط مدينة رقدالين، واعتماد توسعة مخطط المدينة والمستهدف خلاله ربط (حوبة، مخلب، السبيخة، ورأس عطية) بوسط المدينة ضمن الجيل الثالث من المخطط العام.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وضمن خطة تنمية عدد من المدن والمناطق التي تعاني من الإهمال ومعالجة المختنقات الطارئة.