باتيلي يبحث مع وزيري أمن وخارجية تشاد جهود البعثة بشأن انسحاب المرتزقة

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه التقى خلال زيارته إلى تشاد وزير الخارجية والتشاديين في الخارج “محمد صالح النظيف”.

باتيلي وخلال سلسلة تغريدات له رصدها موقع الوطن أشار إلى أنه استعرض خلال اللقاء جهود الأمم المتحدة لتمكين إجراء انتخابات شاملة في ليبيا في بيئة آمنة -على حد وصفه- كما وأثنى على دعم تشاد لمساعي الأمم المتحدة في ليبيا.

وفي لقاء منفصل بحث باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي “محمد شرف الدين مارقي”، أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسّق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.