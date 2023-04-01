المنقوش تتابع استكمال صيانة “المبنى الرخامي” المقر الرئيسي للخارجية

العنوان-طرابلس

حضرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز “المبنى الرخامي” المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واطلعت المنقوش على العرض المرئي الذى ناقشته مع الجهة المنفّذة، كما أبدت عليه بعض الملاحظات، وحثت وزيرة الخارجية الجهة المنفّذة على مواصلة عملهم الدؤوب والإسراع في الإنجاز، مؤكدة أهمية هذا المبنى التاريخي للدولة الليبية، والذي يصل تاريخه لأكثر من 90 عاماً.

وأجرت المنقوش جولة تفقدية لمبني إدارة المراسم بمقر وزارة الخارجية وذلك بعد استكمال صيانته.