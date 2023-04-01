المبعوث الأممي يبحث مع رئيس تشاد مستجدات الأوضاع في ليبيا

الوطن| رصد

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في نجامينا، الرئيس الانتقالي لتشاد الجنرال “محمد إدريس ديبي”، حيث أعرب باتيلي عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تُنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلباً على دول الجوار.

من ناحيته أعرب الرئيس ديبي عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تسهلها الأمم المتحدة في ليبيا، مشدداً على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، كما أبدى استعداده لانخراط أكبر من جانبه في هذا الشأن، كما شجع على مزيد من المشاركة من بلاده.