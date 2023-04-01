السيطرة على التسريب بالمسار الشرقي بمنظومة النهر الصناعي

العنوان-طرابلس

أكد مدير عام منظومة “الحساونة – سهل الجفارة” بجهاز النهر الصناعي – يونس التليسي، اليوم الجمعة، السيطرة على تسريب في المحطه “B/O627” بمدينة الخمس دون اللجوء إلى تفريغ الخط من المياه.

وقال الجهاز في بيانله، إن أعمال السيطرة على التسريب استمرت عدة أيام متتالية بُذلت فيها جهود كبيرة، ومناورات تشغيلية على مدار الساعة.

وتقدم الجهاز بالشكر لفريق المنطقة الشمالية بالكامل، موضحاً أن عمليات الضخ ستبدأ خلال يومين على الأكثر.

والأسبوع الماضي أعلن جهاز النهر الصناعي حدوث اعتداء على المحطة رقم “E627+275 B/O” الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس. وتسبب الاعتداء في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي “17 بار”.

وأعلن الجهاز حينها إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة، موضحاً أن مدن مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصاً في المياه، فيما سيجرى تغذية مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط.