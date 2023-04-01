العرفي: منح المليشيات غير المنضبطة الشرعية أمر كارثي

الوطن| رصد

قال الحقوقي يوسف العرفي، إن المليشيات في غرب ليبيا اكتسبت شرعية “زائفة” من السلطات، مشيرا إلى أنه رغم إطلاق مسميات نظامية عليها، إلا أن سلوكها الإجرامي لا يزال كما هو.

وأوضح العرفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “المشكلة تكمن في نظام ضم المليشيات المسلحة لقطاع الشرطة، في شكل جماعات وليس أفرادا، مما جعل تلك العناصر تعمل بذات النظام المليشياوي التي كانت تسير على خطاه قبل ضمها لأجهزة الأمن النظامية”.

وأضاف أن “ضم المليشيات المسلحة لأجهزة الدولة يجب أن يكون على أساس فردي لا جماعي”، مشيرا إلى أن “إعطاء الشرعية لتلك المليشيات غير المنضبطة أمر كارثي، سواء بتسميتها بأسماء نظامية أو ضمها بجماعات لأجهزة الدولة ومنحها أموالا”.