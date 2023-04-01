فيصل: الطرابلسي سيستثمر حادثة خطف البكوش لصالحه ويوجه بإطلاق سراحه

قال فيصل الشريف، المحلل السياسي بقنوات الإخوان، إن عماد الطرابلسي وزير داخلية الدبيبة، سيستثمر حادثة خطف عبد الرزاق البكوش لصالحه ويوجه بإطلاق سراحه.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “عبد الرزاق البكوش حالة من حالات كثيرة لا نسمع عنها، ومادام ظهر في المقطع، فهذا جيد بمعنى سيضطرون لإطلاق سراحه. والطرابلسي ذاته من سيوجه تلك المجموعة لإطلاق سراحه لأن الأمر سينعكس عليه سلبًا. وبالتالي فإن المنطق يقول بأنه سيستثمر الحادثة إيجابيًا لصالحه وهذا جيد مادام الأمر سينتهي بسلام.”

أضاف: ” المشكل هو أننا في مواجهة هكذا حالات يجب ألا نسكت، ويجب أن نواجه برأي عام جمعي كل تجاوز يقع ضد أي شخص خارج الأطر القضائية والقانونية، لأن ما أصاب غيرنا قد يصيبنا كذلك، ومتى ما سكتنا عن الاحتكام لغير الإجراءات القضائية فسوف لن تقوم لهذه الدولة قائمة. ونسأل الله السلامة للجميع” وفق تعبيره.