وزارة ثقافة الدبيبة: لم يتم أخذ الإذن والموافقات اللازمة لبث مسلسل “السرايا”

ليبيا – أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة تصريف الأعمال بيانًا بشأن على ماورد في بيان أعيان ومشايخ قبائل ورشفانة بخصوص النص الذي تم عرضه في مسلسل السرايا على قناة سلام.

الوزارة وفي بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، ردت على أعيان ومشايخ ورشفانة الذين حملوا الوزارة مسؤولية ما تم عرضه وبثه على قناة سلام في مسلسل السرايا، بالتأكيد على أن القنوات الإعلامية لا تتبعها.

وأفادت بأن الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية من حيث الإختصاص وفقًا لقانون المطبوعات رقم (76) لعام 1972 لم تُحَل إليها الإجراءات الخاصة بمراجعة المحتوى لهذا المسلسل، ولم يتم أخذ الإذن والموافقات اللازمة لبث هذا المسلسل.

وطالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بتغليب لغة العقل ووحدة الصف ولم الشمل ونبذ الفتنة وتبنى الحكمة في حلحلة كل الإشكاليات، وهذا ما تؤكد عليه الوزارة وتعمل به الحكومة، بحسب ماجاء في البيان.

