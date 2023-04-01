الخرطوم تؤكد لـ “باتيلي” إمكانية الاعتماد عليها في دعم الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الوزير المكلف بشؤون الخارجية السودانية، علي الصادق، أنه يمكن الاعتماد على الخرطوم في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي في العاصمة الخرطوم.

وأوضح الصادق أن استقرار ليبيا من استقرار للسودان والمنطقة كلها، واستمع لشرح من باتيلي حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

كما تناول باتيلي الخطوات الجارية لإخراج المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار الليبي، وجدد وزير الخارجية السوداني تأكيده على أهمية الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة لتجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.