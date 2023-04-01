اتحاد ثوار غريان: نرفض جرّنا إلى حروب بالوكالة الدولية

أصدر ما يعرف “اتحاد ثوار غريان” بيانا أعرب فيه عن رفضه لخوض حروب بالوكالة الدولية في ليبيا مرة أخرى، وقال: “تابعنا عن كثب ما يجري في الآونة الأخيرة من مؤامرات وجر لثوارنا ومدننا إلى حروب بالوكالة الدولية، لحساب الغر ب ومصالحهم، وجعل ليبيا ساحة اقتتال لتصفية الحسابات الدولية”.

أضاف: “ومن هذا المنطلق نؤكد رفضنا التام لهذه الحروب وسوف نتبرأ من كل من يجر البلد، وثوارنا لهذه الحروب وننصح كل أولياء الأمور بأن حافظوا علي أبنائكم ونحذركم من مخاطر هذه الحروب التي تحاك لأبناء الوطن وذلك لمصالح الغرب وأطماعه” وفق قوله.