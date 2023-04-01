مؤسسة النفط تستعرض الحقول البحرية في ليبيا

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط حقول النفط والغاز البحرية في ليبيا من حيث إنتاجها وموقعها وسنة اكتشافها.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن حقل البوري أهم الحقول البحرية مؤكدة أنه حقل نفطي في البحر المتوسط وينتج حوالي 23,500 برميل يوميا ويقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط وتديره شركة مليتة للنفط والغاز وتم اكتشافه عام 1976 وبدأ إنتاجه عام 1988.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن من بين الحقول البحرية في ليبيا حقل الجرف الذي ينتج حوالي 19,000 برميل يوميا ويقع على بعد 130 كم شمال غرب مدينة طرابلس وتديره شركة المبروك للعمليات النفطية وتم اكتشافه عام 1976 وبدأ إنتاجه عام 2003.

ولفتت المؤسسة إلى أن من بين الحقول البحرية أيضا حقل “بحر السلام” الذي هو حقل للغاز الطبيعي وينتج حوالي 1.040 مليار قدم مكعب يوميا ويقع على بعد 110 كم من الساحل الليبي وتديره شركة مليته للنفط والغاز وبدأ إنتاجه عام 2005.