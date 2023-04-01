الضاوي: تلقيت اتصالًا وزارياً لحل أزمة مسلسل السرايا.. وهذا موقفي!

أعلن أمر الكتيبة 55 بورشفانة، معمر الضاوي، عن تلقيه اتصال وزاري هام الجمعة بخصوص أحداث مسلسل السرايا والمعروض على قناة “سلام” والذي تعرض لقبيلة ورشفانة بالإساءة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمرشح الرئاسي الدكتور معمر الضاوي، فقد طالب الاتصال بحل المشكلة وعدم تصعيد الأمر وأن يقف الإشكال على اعتذار القناة وحذف المشاهد المسيئة للقبيلة وعدم تكراره مجددا.

ووفقا للبيان رد معمر الضاوي بأن الأمر متروك لأهالي وحكماء وأعيان ورشفانة، وأنه فقط تحت خدمتهم ولا يجوز لأحد أن يبت وينهي الأمر كيف يشاء. حسب وصف البيان.

وأكد الضاوي في ذات الوقت على مسؤولية الحكومة عن هذه الإساءة بسبب تجاهلها وعدم مراقبتها للمحتوى، في ثاني خرق بعد بث الكرتون الخادش للحياء على قناة الوطنية، وفقاً للبيان.

ونوه الضاوي أنه في حال ثبت تلقي العمل الذي أساء لقبيلة ورشفانة لدعم مالي حكومي، فيلزم على الحكومة أن تقدم اعتذار هي الأخرى ولن يكتفي باعتذار القناة وحدها.