وزير الداخلية التونسي: مواطنو بلدي سند لليبيين

أكد وزير الداخلية التعونسي كمال الفقي، خلال زيارة تفقدية إلى الوحدات الأمنية في ولاية تطاوين، أن الوضع على الحدود مع ليبيا آمن، مشددا على أن هذا الأمر لا يشك فيه عاقل.

وقال الوزير التونسي، في تصريح نشرته صحيفة “شمس أف أم”، إن التواصل بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية موجود.

واعتبر الفقي أن المواطن التونسي هو سند للمواطن الليبي وأن الليببيين هم أشقاء التونسيين وفق تعبيره.

وبخصوص زيارته إلى ولاية تطاوين، افاد وزير الداخلية التونسي أنها تدخل في إطار القرب من ابناء المؤسسة الأمنية، مبينا أن الأمني هو صمّام أمان الدولة والمجتمع.

وتحدث عن التصدي للهجرة غير الشرعية والعبور غير القانون للحدود، وشدد على أنه يتم قبول بعض المهاجرين النظاميين من بلدان شقيقة ومن الساحل دنوب الصحراء.