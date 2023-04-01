النايض: تهانينا للإمام الأكبر أحمد الطيب في ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

هنأ عارف النايض، المرشح الرئاسي، الإمام الأكبر، الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة ذكري مرور 1083 عاماً هجرياً على تأسيس الجامع الأزهر الشريف.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “تهانينا القلبية لفضيلة شيخنا العلامة، الإمام الأكبر، الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع مشايخنا وطلبة العلم بالأزهر الشريف، بمناسبة ذكري مرور 1083 عاماً هجرياً على تأسيس الجامع الأزهر الشريف. حفظكم الله، وحفظ الأزهر الشريف نبراسا للعلم المعنعن بالأسانيد المتصلة، يشع في ربوع الدنيا، علما، وحبا، ورحمة، وعطاء”.