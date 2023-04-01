بالصور… حالة الطقس في ليبيا ودرجات الحرارة اليوم السبت 01 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 01 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل نسبيا مع زيادة في درجات الحرارة هذا اليوم, بينما تتأثر أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-31)مْ، وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية, بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الاثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد وتنخفض يوم الاثنين علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة, تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ, وتسجل تراجع يوم الاثنين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:26)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).