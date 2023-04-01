النهر الصناعي يُعلن بدء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الانتهاء من أعمال صيانة التسريب بالمحطة 627، وبدء تعبئة المسار الشرقي، متوقعا وصول المياه لمدن الساحل “مصراتة، زليتن، الخمس” خلال اليومين المقبلين.

وأكد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة في بيان اليوم السبت، الانتهاء من أعمال صيانة التسريب بالمحطة 627، فيما باشرت المنظومة من خلال إدارة الإنتاج وبالتعاون مع المناطق بفتح صمامات التحكم والبدء الفعلي بتعبئة المسار، وذلك حرصاً من إدارة الجهاز على وصول المياه لمستحقيها، ولتسريع وصول المياه للمدن بالمسار الشرقي.

وتوقع مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة، وصول المياه لمدن الساحل “مصراتة، زليتن، الخمس”، خلال اليومين المقبلين.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات الأمنية بضرورة حماية مكونات المشروع، وتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المائي للبلاد.