بيان جديد لوزارة التربية والتعليم بشأن العملية التعليمة والامتحانات النصفية

إلتقى وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف” بِمراقب التَّربية والتَّعليم العربان الأستاذ “نجمي أبو غالية” بِحضور مستشار الوزير مُدير عام المركز العام للتَّدريب وتطوير التَّعليم الدّكتور “عبدالسلام الصغير “.

وَبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد اطَّلع الوزِير خِلال اللقاء على سَير العملية التَّعليمية بالمُراقبة والاِستعدادات للامتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني لِسنوات النَّقل والفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي التي سَتُجرى بِدايةً مِنْ يوم الأحد القادم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق أن موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي سيكون بتاريخ 02 أبريل إلى 13 أبريل 2023م.

ونوهت الوزارة إلى إن موعد تعليق الدراسة سيكون خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك مع اجازة عيد الفطر خلال الفترة من 16 ابريل إلى 23 ابريل 2023م.