موقع إيطالي: طائرة لسلاح الجو البريطاني هبطت في مصراتة وطبيعة الرحلة غير معروفة

رصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي، بعد ظهر يوم أمس الجمعة، طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية من طراز لوكهيد C-130J (رقم التسجيل ZZH868)، في رحلة من قاعدة (بريز نورتون) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير غرب شمال غرب لندن إلى مدينة مصراتة.

بحسب الموقع، غادرت الطائرة قاعدة (بريز نورتون) في الساعة 12:16 بتوقيت وسط أوروبا، وهبطت في مدينة مصراتة، في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت وسط أوروبا.، وحتى الساعة 20.00 بتوقيت وسط أوروبا، كانت الطائرة لا تزال في مصراتة.

ولفت إلى أنه على الرغم من ندرتها، يتم تتبع هذه الأنواع من الرحلات من وقت لآخر. في الرحلات إلى مصراتة، ورصدنا طائرات من طراز كلاً من لوكهيد C-130 و بوينغ C-17A التي يديرها سلاح الجو الملكي البريطاني، ولا تزال طبيعة هذه الرحلات غير معروفة.