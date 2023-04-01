طقس معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد مع زيادة في درجات الحرارة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا نسبيا مع زيادة في درجات الحرارة، اليوم السبت, بينما تتأثر أغلب مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ماب ين (25-31)مْ، وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد .

أما الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية, بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الاثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة أحياناً.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد وتنخفض يوم الاثنين علي أغلب المناطق.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة, تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28- 33)مْ, وتسجل تراجع يوم الاثنين.

وتكون السماء في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-27)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد