ليبيا.. طقس مستقر وارتفاع نسبي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، طقسا معتدلا نسبيا مع زيادة في درجات الحرارة اليوم السبت، بينما تتأثر أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الحرارة.

في راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم غد مع هطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية، بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الإثنين مع احتمال هطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا وتنخفض يوم الإثنين علي أغلب المناطق.

أما في الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الإثنين.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم غد.