الترجمان: الليبيون لا يرون أملا في لجنة 6+6 

قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات خالد الترجمان إن غالبية الليبيين لا يرون أملًا من لجنة “6+6″، بسبب ما شهدوه في الماضي من خلافات بين مجلسي الدولة والنواب، رغم أن الجميع يتمنى التوفيق لهذه اللجنة.

وأضاف “الترجمان”، في تصريحات نقلتها قناة “الغد” أن شروط انتخاب الرئيس هي أهم نقاط الخلاف بين المجلسين، فإذا كان هناك نوعا من التفاهم حول شروط انتخاب الرئيس ستمضي اللجنة قُدماً، وإلا سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها.

وأعرب عن أمله في حدوث نوعٍ من التفاهمات الدولية حتى تنعكس على أعمال وفعالية لجنة “6+6”.