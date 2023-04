المصراتي: تصريح ليف في غاية الخطورة لربطها احترام اتفاق وقف إطلاق النار بضرورة إخراج الروس

ليبيا – قال الكاتب الصحفي محمود المصراتي إن تصريح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف في غاية الخطورة لربطها احترام اتفاق وقف إطلاق النار بضرورة إخراج الروس قبل كل شيء بمعنى أن الحرب عليهم لا تعتبر خرقًا للاتفاق بل شددت على إخراجهم قبل الجميع ضمن حديثها عن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” ماصرحت بن باربرا هو ترجمة للبيان الذي دعا إلى تظاهرة حاسمة في مدينة مصراتة يوم الجمعة أمام قاعة الشهداء”.

