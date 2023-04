الجعيدي: الرضوخ للمبعوث الأممي سيورط البلاد في براثن الاحتلال وحكم العسكر

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي إن من التلبيس على الناس هذه الأيام إظهار الركون إلى الظالمين والرضوخ للمبعوث الأممي رغبا ورهبا لتحقيق مصالح ضيقة وحزبية في صورة المصالحة الشرعية كما فعلوا في اتفاق الصخيرات بنفس الأسلوب والشعارات (لم الشمل وتوحيد الصف وكفانا دماء).

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، أضاف :” وضع البلاد ازداد سوءا وتحصل الانتهازيون على مكافأتهم ببقائهم في مناصبهم ولم يستحوا من تكرار المشهد ليجهزوا على ما تبقى من خراب البلاد وتوريطها في براثن الاحتلال وحكم العسكر”.

