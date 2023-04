من تشاد.. “ديبي” يؤكد لـ”باتيلي” استعداد بلاده للانخراط في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مع الرئيس التشادي محمد ديبي، ومسؤولين تشاديين ملف انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل لا يؤثر سلبا على دول الجوار، بحسب ما نشره المبعوث الأممي.

وقال باتيلي إن الرئيس ديبي أكد على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، وإن بلاده مستعدة للانخراط أكبر من جانبها في هذا الملف.

وأشار باتيلي إلى أن ديبي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وفي سياق متصل، ناقش باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد مارقي، مسألة ضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ‎ليبيا.

واستعرض باتيلي مع وزير الخارجية التشادي محمد النّظيف جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمينة.

ويجري المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جولة في دول جنوب ليبيا والتي بدأها بالسودان وانتقل بعدها إلى تشاد لتشمل النيجر لاحقا لبحث ملف تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

المصدر: منصة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عبر تويتر

