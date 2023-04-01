ليبيا.. فتح باب التسجيل ببرنامج “متألق” لإدماج الشباب بسوق العمل

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فتح باب التسجيل في مشروع “متألق” للتدريب والتأهيل الذي يهدف إلى تحسين المهارات الوظيفية وريادة الأعمال، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومنظمة “سوبر نوفا”.

وتقام التدريبات المهنية ضمن هذا المشروع في مختلف جوانب إدارة المشاريع والإدارة الكلية على مدى 3 أشهر في بلدية جنزور للشرائح المستهدفة ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة بهذا البرنامج التدريبي من الفئات المستهدفة من كلا الجنسين إلى التسجيل الآن عبر الرابط، انقر هنا.

وفي مارس العام الماضي، أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة إطلاق مبادرة لدعم القطاع الخاص الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، تستهدف إدماج 500 محارب من فئة الشباب في سوق العمل.