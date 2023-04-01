البيوضي: هل يقبل صالح بالتسوية وتجديد الثقة بحكومة الدبيبة؟

الوطن| رصد



تساءل المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، عن قبول المستشار عقيلة صالح بالتسوية بين الحكومتين وتجديد الثقة في الحكومة الدبيبة منتهية الولاية بشكلها الجديد ويخسر رهاناته في مواجهة الدبيبة ومحاولة إبعاده عن الإشراف عن الإنتخابات.

وقال البيوضي في منشور له عبر فيسبوك: “فعليا لم يعد باشاغا شريكا استراتيجيا لعقيلة صالح”.

وأضاف في منشوره، أن المستشار صالح قرر إعادة إنتاج نفسه كقائد عسكري وسيعيد اختبار قدراته في مجلس الأمن القومي ذو الصلاحيات والإمكانات الواسعة ورأس الحربة في المشروع الأمريكي.

وتابع في منشوره، أن موقف القيادة العامة مهم أيضا وهو أهم ركائز العملية السياسية القادمة.

وقال ليس أمام المستشار إلا تشكيل حكومة جديدة ذات قدرات تكتيكية بارعة، مؤكدا أنه يملك الشخصية الملائمة.