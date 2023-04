الصغير: مدينة بنغازي وأحيائها القديمة لم تدمر اليوم بل دمرت يوم حاول الإرهاب السيطرة عليها

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن مدينة بنغازي وأحيائها القديمة لم تدمر اليوم بل دمرت يوم حاول الإرهاب السيطرة عليها والتغلغل فيها ، دمرت يوم كانت الأبواق تتحدث عن ثورة مضادة وأزلام وكانت الجرافات تشحن العتاد والمعدات والإرهابيين، يومها دمرت بنغازي وليس اليوم.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،أضاف:” من خرس وبرر ودافع عن الإرهاب والإرهابيين بل وتسابق للتفاخر بدعمهم إعلاميا وسياسيا وماديا حديثه اليوم عن الدمار في بنغازي هو استمرار وامتداد لحرب الإرهاب الأولى .

وتابع الصغير حديثه:” لست متخصص للتمييز بين المباني الأثرية وما دون ذلك ولم أجد حتى الآن سوى منشورات فردية تتحدث عن إزالات لمباني أثرية مدمرة أو شبه مدمرة ، ولا أعرف حقيقة ما يشاع عن هذا الموضوع فلا وجود لمؤسسات أهلية أو شعبية أوجمعيات تفيد المواطن وتوعيه بالخصوص أو تكون سند ومساعد للجهات الرسمية أو ناقد لها ومقيم لعملها”.

الصغير رأى أن هذا الغياب أو التغييب للمعلومة رسمياً وغير رسمياً يجعل الحكم على ما يحدث موجة أو ترند يجب علينا أن نركبه ونتماهى معه .

