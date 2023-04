انطلاق الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل في ليبيا غدا الأحد

تنطلق غدا الأحد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل بالبلاد، والتي يتقدم لها نحو 817 ألفا و851 تلميذا على مستوى ليبيا.

وقال المركز الوطني للامتحانات في بيان له، إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي سيبلغ 181 ألفا و518 تلميذا.

وذكر المركز الوطني أن الامتحانات ستستمر لمدة 10 أيام، حيث ستجرى داخل 6 آلاف و183 مدرسة، بعدد 122 مراقبة تعليمية داخل ليبيا.

وأوضح المركز أن 110 آلاف و476 طالبا تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي في أقسامها العلمي والأدبي والديني، خلال الفترة الأولى من العام الدارسي.

المصدر: المركز الوطني للامتحانات

