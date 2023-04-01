ليبيا.. النهر الصناعي يعلن بدء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة التسريب بالمحطة 627، وبدء تعبئة المسار الشرقي، متوقعا وصول المياه لمدن الساحل مصراتة، زليتن، الخمس خلال اليومين القادمين.

وأضاف الجهاز في بيان له، أن المنظومة باشرت من خلال إدارة الإنتاج وبالتعاون مع المناطق بفتح صمامات التحكم والبدء الفعلي بتعبئة المسار، حرصاً من إدارة الجهاز على وصول المياه لمستحقيها، ولتسريع وصول المياه للمدن بالمسار الشرقي.

وتوقع مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة، وصول المياه لمدن الساحل (مصراتة، زليتن، الخمس)، خلال اليومين القادمين.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات الأمنية بضرورة حماية مكونات المشروع، وتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المائي للبلاد.