الشرق الأوسط: جولة باتيلي للدول المجاورة ستعقبها زيارات لعدة دول عربية وربما لتركيا

الوطن| رصد

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر ليبي مقرَّب من البعثة الأممية قوله إن جولة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى دول جوار الجنوب الليبي وآخرها السودان ستعقبها زيارات إلى دول عربية عدة، وربما إلى تركيا أيضاً؛ سعياً لتحريك قضية المرتزقة قبيل إجراء الاستحقاق الليبي المنتظر.

وأضافت الصحيفة أن باتيلي قال في الاجتماع الذي جاء على هامش لقاء مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا سابقاً، إن آلية تبادل المعلومات سوف تسهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما ستساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين.

كما شارك باتيلي في اجتماع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين بتونس، والذي ناقش بدوره أيضاً الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي يعتقد المبعوث الأممي أن من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار بليبيا.