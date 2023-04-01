الوطني للامتحانات: 13 أبريل تبدأ الاختبارات النصفية للفصل الثاني

أعلن المركز الوطني للامتحانات أعداد الطلاب الذين سيخضعون للامتحانات النصفية للفصل الثاني على مستوى البلاد، والتي تبدأ من 13 حتى 22 أبريل الجاري.

وأكدت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن عدد طلاب التعليم الأساسي بلغ 181518 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد طلاب سنوات النقل 817851 طالبا وطالبة وبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 110476 طالبا وطالبة.

وأشار المركز الوطني للامتحانات إلى أن عدد المدارس بلغ 6183 مدرسة فيما بلغ عدد المراقبات التعليمية 122 مراقبة.