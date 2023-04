الأخضر يطمح لتجاوز اتحاد العاصمة والتأهل من الجزائر

أنهى فريق الأخضر تحضيراته لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية مساء يوم الأحد في ملعب عمر حمادي بالجزائر.

الأخضر سيكون ضيفا ثقيلا على اتحاد العاصمة الجزائري الذي يبحث عن الفوز وتأكيد التأهل إلى ربع النهائي من البطولة، أما الأخضر فعليه الفوز على اتحاد العاصمة مع انتظار نتيجة مباراة مارومو جالانتس مع سانت إلوي لوبوبو الكونغولي، حيث أن خسارة الفريق الكونغولي مع فوز الأخضر تمنحه مباشرة بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من المسابقة، حيث يتصدر مارومو جالانتس بـ9 نقاط ثم اتحاد العاصمة بـ8 نقاط وسانت إلوي والأخضر بـ5 نقاط لكل منهما.

