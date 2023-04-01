ارتفاع معدل إنتاج النفط الليبي بمقدار 11 ألف برميل خلال 24 ساعة

شهد إنتاج النفط الليبي، ارتفاعا بمقدار 11 ألف برميل مسجلاً مليون و211 ألف برميل مقارنة بمليون و200 ألف برميل جرى تسجيلها أول أمس الخميس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، عن إنتاج النفط والمكثفات، إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

واعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة «2023 – 2027»، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.