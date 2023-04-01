الشيباني: المتاجرة بالمصالحة الوطنية عمل خسيس وغير إنساني

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن المتاجرة بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من أجل الوصول إلى مصالح شخصية لا علاقة لها بالمتضررين، عمل أقل مايقال عنه أنه عمل خسيس وغير إنساني وصعود على حساب آلام ومعاناة الآخرين .

وأكد الشيباني في منشور له عبر الفيسبوك، “نعم للمصالحة الوطنية ولكنها لا تعني تصالح الفرقاء السياسيين والتفاهم على المحاصصة وتقاسم المناصب”.

وبين الشيباني أن المصالحة الوطنية هي التعويض المادي والمعنوي وتضميد الجراح وجبر خواطر القلوب المنكسرة للثكالى والأرامل واليتامى ومن هجروا ودمرت بيوتهم وتعرضوا للتعذيب المهين في السجون.