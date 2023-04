ليبيا – عقد وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي اجتماعًا ضمّ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، والأطباء الصيادلة التابعين لإدارات شؤون الإصحاح البيئي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة برامج التفتيش الصحي على الصيدليات، ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للإصحاح البيئي ، وذلك باتباع الإجراءات القانونية في التفتيش والتنسيق مع النيابة العامة.

Shares

The post وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تناقش برامج التفتيش الصحي على الصيدليات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية