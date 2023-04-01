مستشار الأمن القومي الليبي: هناك اتفاق تم بين أطراف الأزمة حول تقاسم المناصب السيادية

أكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن لديه معلومات تؤكد وجود اتفاق بين فرقاء الأزمة الليبية لتقاسم المناصب السيادية، بما فيها مجلس الأمن القومي.

وأضاف بوشناف، أن عمل مجلس الأمن القومي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز خطة باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام.

على صعيد آخر، قال مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف إنه بحث قضية المواطن هانيبال معمر القذافي المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية، وما زالت قيد المتابعة بالمجلس.

كما أكد أنه مازال يتابع مع الجانب الأمريكي قضية المواطن أبوعجيلة مسعود، مشيرا إلى إطلاق فكرة تأسيس المركز العربي للأمن السيبراني.

وأضاف أنه تقدم بمقترح إنشاء مجلس الأمن القومي لدول تجمع الساحل والصحراء، الذي رحب به الرئيس محمد إدريس ديبي (تشاد) الرئيس الحالي للتجمع، وكذلك الرئيس محمد بوعزوم (النيجر)، والمشروع جاهز لعرضه في أول قمة لدول التجمع.