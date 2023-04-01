الرميح: إرادة محلية وإقليمية ودولية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

الوطن| رصد

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن الكلمة المرتجلة التي قالها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا صادقة وشجاعة.

وأضاف في تصريحات صحافية، الجميع يتحدث عن ضرورة انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، لكن لا يمكن إلا حل الأزمة يكمن في استعادة الدولة، عبر استعادة الشرعية السياسية والقانونية للدولة ومؤسسات الدولة.

وأكد الرميح أنه سوف يتم تجاوز النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية صرحت لأول مرة عبر المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه غير ممنوع من ترشح الشخصيات الجدلية في ليبيا للانتخابات.